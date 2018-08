Kleve: 20-Jähriger will Hund erstechen und lebendig begraben

Mann sticht auf Hund ein und will ihn lebendig begraben

Tierquälerei in Kleve

Ein Cocker Spaniel wie dieser wurde in Kleve mit mehreren Stichen verletzt. (Symbolfoto) Foto: Petra Thönneßen

Kleve Ein 20-Jähriger ist in Kleve dabei beobachtet worden, wie er mehrfach auf seinen Hund einstach. Das Tier atmete noch, als er ihn dann in einem Waldstück vergraben wollte. Die Polizei erlöste das Tier schließlich von seinen Qualen.

Es war gegen 20.30 Uhr am Dienstag als Zeugen die Klever Polizei informierten: Sie haben im Bereich Grunewaldstraße/ Am Forsthaus einen Mann beobachtet, der einen jaulenden Hund dabei hatte und ein Messer in der Hand hielt. Als die Beamten eintrafen berichtete ihnen ein Zeuge, dass der Mann mit dem Messer mehrfach auf den Hund eingestochen habe.