Montessori-Schule : 2,3 Millionen Euro für neue Sporthalle

Bürgermeister Wolfgang Gebing (Mitte.) und Schulleiterin Betil Durmaz (4.v.r) beim Spatenstich an der Sporthalle der Montessorischule in Kleve. RP-Foto: KDS Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

KLEVE Die Sporthalle an der Montessori-Grundschule in Kleve wird komplett saniert und bekommt einen neuen Anbau für Umkleide und Sanitäranlagen. Nach dem Frühling 2023 soll dort schon wieder der Ball rollen.

Der Bau ist von 1907 und steht seit sechs Jahren unter Denkmalschutz. Nicht unter Schutz standen die diversen Anbauten, die der Bagger inzwischen abgerissen hat, so dass die alte Turnhalle der einstigen Unterstadtschule an der Spyckstraße jetzt frei steht. Sorgsam haben die Mitarbeiter des Gebäudemanagements der Stadt Kleve (GSK) dafür gesorgt, dass die alten Steine in „irgendeinem Reichsformat“ (so GSK-Chef Georg Hoymann) abgepickt und gesammelt wurden und somit die Wunden, die die ehemaligen Anbauten schlugen, mit alten Steinen geschlossen werden können. Die Halle wird ihr spitzes Dach behalten, bekommt einen neuen Boden, Sportgeräte, die fest eingebaut werden, werden erneuert, die anderen gesichtet und ergänzt. Jetzt war der erste Spatenstich für „Neubau und Sanierung der Sporthalle Montessori-Schule“.

2,3 Millionen Euro lässt sich die Stadt das Unterfangen, den Schülern guten Sportunterricht bieten zu können, kosten. Darin enthalten ist zum einen die Sanierung der Halle, die bald von außen wieder an den Sportbau aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts erinnert. Der Bau wird gedämmt und im Inneren mit neuem Boden, neuer Decke und neuen Fenstern ins Hier und Jetzt geholt.

Der neue Anbau für Umkleiden und Schultoiletten zwischen Halle und Schule wird mit einer breiten doppelflügigen Eingangstür aus Glas bauliche „abgesetzt“. Der ist eingeschossig und modern, hat ein umlaufendes Glasband, das Dach und Wände trennt, und ist mit den gleichen schmalen grauen Klinkern verkleidet wie die modernen Neubauten an der Montessori-Schule. Die neuen Toiletten für die Schüler sind vom Schulhof aus zugänglich, so dass die Kinder nicht mehr auf die Toiletten im Keller müssen. Die Toiletten haben einen gemeinsamen Vorraum für Jungen und Mädchen, und über einen davor liegenden breiten Gang geht‘s durch eine Doppeltür zum Schulhof. Oder auch in den Vorraum zur Halle und zu den Umkleiden.

Die Umkleiden und die Schultoiletten können abends, wenn die Vereine in der Halle ihre Trainingsstunden haben, getrennt abgeschlossen werden. Neben Herren- und Damen-Umkleiden und einem Regieraum für die Lehrer gibt es einen Nebenraum für die Putzmittel und einen großen Geräteraum. Während die alte Halle eine herkömmliche Heizung hat, bekommt der hochgedämmte Umkleidetrakt eine Fußbodenheizung, die über eine Luftwärmepumpe versorgt wird, erklärt Hoymann die Technik. Den Strom für die Wärmepumpe gibt‘s vom Dach der Schule: Dort stehen die nötigen Photovoltaik-Paneele. Das Dach des Ankleidetrakts ist begrünt, sodass die Schüler aus den Klassenräumen auf einen grüne Fläche gucken können.

Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing freute sich, dass die Halle im Frühjahr fertig ist und man einen weiteres Gebäude der Stadt ins 21. Jahrhundert geholt hat: Um damit das bieten zu können, was der große Pädagoge des 19. Jahrhunderts, der Schweizer Pestalozzi angemahnt habe – dass man den Kindern bei der „Leibesertüchtigung“ leuchtende Augen ins Gesicht zaubern könne. Er, Gebing, sei überzeugt, dass das beim Schulsport, den er für sehr wichtig erachte, in der neuen Halle gelingen werde.

Leuchtende Augen für einen Schulhof sollen die Kinder danach ebenfalls bekommen. Denn wenn die Arbeiten an der Halle abgeschlossen sind, wird mit der Gestaltung des Schulhofes begonnen, der so aufwendig neu gestaltet wird, wie der an der Schule An den Linden, so Hoymann. Schüler, Eltern und Lehrer werden in die Gestaltung eingebunden.