Betäubungsmittel sichergestellt 19-Jähriger wird in Kleve mit Cannabis hinter dem Steuer erwischt

Die Polizei hat am Dienstag (20. Februar 2024) gegen 22.30 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer aus Bedburg-Hau in Kleve an der Königsallee angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.