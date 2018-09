Kleve: 19-Jähriger stürzt von Baukran in den Tod

19-Jähriger stürzt von Baukran in den Tod

Unfall in Kleve

Kleve Bei einem Sturz von einem Baukran ist ein junger Mann in Kleve tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er mit Freunden auf der Baustelle Alkohol getrunken.

Der 19-Jährige habe in der Nacht zu Donnerstag mit einem Gleichaltrigen eine Baustelle an der "Van-Den-Bergh-Straße"betreten und dort Alkohol getrunken, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Später seien die beiden auf den Baukran geklettert.