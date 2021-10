Auf dem Hochschulgelände : 18-Jähriger bei Messerstecherei in Kleve verletzt

18-Jähriger bei Messerstecherei in Kleve verletzt

Kleve Messerstecherei auf dem Hochschulgelände: An der Marie-Curie-Straße wurde am Donnerstagabend ein 18-Jähriger verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den flüchtigen Täter identifizieren können.

Zu der Tat kam es gegen 20.05 Uhr, ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich das Opfer mit zwei weiteren Zeugen zu dem Zeitpunkt vor dem „Red Waggon“ auf dem Hochschulgelände aufgehalten haben. Man habe beisammen gestanden, ein bisschen gefeiert und getrunken, als der auch der Gruppe unbekannte Täter mit einer weiblichen Begleitperson auf dem Fahrrad vorbeigekommen sei, wie es laut Zeugenaussagen heißt. Der 18-Jährige aus Kevelaer und der Unbekannte seien dann kurz ins Gespräch gekommen, gerieten dann jedoch in einen Streit. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Täter ein Messer zog und dem 18-Jährigen in das Schulterblatt stach.