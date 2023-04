An Klever Grundschulen 148 Schüler haben keinen OGS-Platz

270 Eltern haben für einen Ausbau des Offenen Ganztags in der Kreisstadt unterschrieben und haben diese Petition bei der Stadt abgegeben. Im Grunde laufen sie damit offene Türen ein: Die Stadt sei dabei, den Ganztag auszubauen – auch mit Blick auf den in den nächsten Jahren kommenden Rechtsanspruch, sagte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing im Schulausschuss der Stadt Kleve. Die Beschlüsse gehen bis ins Jahr 2019 zurück. Das Problem sei aber, dass der Ausbau zwar laufe, aber Zeit brauche, dass die Träger Mitarbeiter brauchen und dass man für die Anmietung anderer Räume einen Konsens brauche – so habe man in Kellen beispielsweise Räume mieten wollen, die aber weder Schule noch Träger genehm waren, so Gebing im Ausschuss. Zusätzlich sei in einigen Klever Schulen verstärkt die sichere Schule von 8 bis 1 eher gefragt – wo die Eltern die Kinder eben nachmittags zuhause betreuen können. In der Montessori-Schule konnte beispielsweise jüngst eine weitere OGS-Gruppe eröffnet werden.