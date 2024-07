Lesetipps zum Schmökern 14 Buchempfehlungen für den Sommerurlaub

I walk between the raindrops Die Erzählungen beschreiben Krisen und Eskalationen aus dem alltäglichen Leben. Ob es um Corona, Umweltkrisen oder Hyänen in Südfrankreich geht. „I walk between the raindrops“ sind 13 literarische Erzählungen von T. C. Boyle mit gesellschaftskritischen Beiträgen aus dem normalen Alltag, aber wertfrei verfasst, so Erdmann. Der Autor verpackt Zeitgeschichte mit Umwelt. „Auch ganz abstruse Dinge“, wie Erdmann findet. Für ihn ist es eine „tolle kleine Sammlung an Erzählungen“.

12,50 Euro als Taschenbuch,

288 Seiten, ISBN 978-1526631343