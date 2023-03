Tierischer Auftritt Hier singen Tenöre zum Abschied mit Kleves Seehunden

Während die Seehunde Jannik und Elektra also Besuch von internationalen Tenören bekommen haben, befinden sich ihre Artgenossen Robert, Lisa und Robbie bereits im Zoo Arche Noah in Grömitz, der eine neue Anlage für Seehunde gebaut hat. Die wird in Kleve geschlossen, weil sie nicht mehr die modernen Standards einer artgerechten Haltung erfüllt. Die beiden in Kleve verbleibenden Seehunde werden noch für wenige Wochen in der Schwanenstadt leben, weil sie Teil eines Projekts mit dem Max-Planck-Institut sind. Sobald dieses abgeschlossen ist, treten auch sie die Reise an – Anfang April soll es so weit sein.