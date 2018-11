Nach Todesfall in Zelle : Schon wieder Feuer in Klever JVA - zwölf Verletzte

Die Feuerwehr konnte den Brand in der JVA Kleve schnell löschen. Foto: Guido Schulmann

Kleve Nach einem Zellenbrand in der Klever Justizvollzugsanstalt am Montagmittag sind vorsorglich zwölf Bedienstete in ein Krankenhaus gebracht worden.

Erneut ist im Gefängnis von Kleve ein Feuer ausgebrochen. Zwölf Bedienstete seien am Montag mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung steht noch aus.

Der Brand sei gegen 12.10 Uhr in der Einzelzelle eines 28-Jährigen ausgebrochen. Der Häftling wurde unverletzt aus seiner Zelle gerettet und in eine andere Zelle verlegt. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.



Außer dem Syrer hatten damals zehn weitere Menschen - acht Bedienstete und zwei Zellennachbarn - bei dem Gefängnisbrand Rauchvergiftungen erlitten.

