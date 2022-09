VHS eröffnet ihr Programm : 1000 Mal Lebensglück in der VHS

Kleve Die Semestereröffnung im Kolpinghaus mit einem Programm von Christof Jauernig handelt ums Lebensglück. Um die Dinge die glücklich machen sollen und jeden Tag erfahrbar sind

Aber was ist Glücklichsein nun, wo sind die Momente, in denen man glücklich ist: In der Ferne, in einer Utopie oder vielleicht doch im Hier und Jetzt? Eine Frage, der Christof Jauernig nachgeht. Vor allem, nachdem er sein „Hamsterrad“ in einer Unternehmensberatung verlassen hat und er erkannte, wie nah er dem Glück die ganze Zeit gewesen war, wie es die Volkshochschule Kleve beschreibt: Die VHS hat Jauernig eingeladen, die Semestereröffnung am Freitag, 2. September, 20 Uhr im Kolpinghaus Kleve zu gestalten (Eintritt ist frei).