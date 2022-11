Auf dem Marktplatz Kleiner Weihnachtsmarkt in Grieth geplant

Organisiert wird er einmal mehr vom Team des Griether Hanselädchens. Im vergangenen Jahr verzichtete man wegen Corona auf die Durchführung, in diesem Jahr wird der Markt wegen des Umbaus des Marktplatzes an anderer Stelle aufgebaut. Die aktiven Ehrenamtler des Hanselädchens als Ausrichter holten sich Stadt, Pastor und Küsterin an Bord, und schon war ein Ausweichstandort gefunden.