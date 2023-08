Spiegelzelt auf der Festwiese Kleine Ausstellung erinnert an das Schützenhaus in Kleve

Da ist zunächst die geschichtliche Dimension: Hier stand das alte Schützenhaus, an dem der Kaiser vorbeifuhr beim Besuch in Bad Cleve, an dem schon Jahre vorher Franz Liszt gespielt haben soll und in dem gefeiert wurde, getanzt, gesungen. So wie auf dem Foto von Fritz Getlinger, das nach dem Zweiten Weltkrieg in das frisch renovierte Haus schaut. Das war im Jahr 1958. Das Foto ist eine der Tafeln, die jetzt in einer Ausstellung im Spiegelzelt zu sehen ist. Daneben gibt es historische Ansichten aus besten Zeiten, aber auch Ansichten des heruntergekommenen Baus mit zugemauerten Fenstern und bröckelndem Putz.