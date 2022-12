Grafikmappe aus Kleve Klaus Frankens Hinkepott mit Gedichten

Neun Blätter hat der Poet gemacht, „7+2“ wie er sagt. „Weil sieben eine gute Zahl ist“, so Franken. Eine gute Zahl in schlechten Zeiten. Denn in seiner vierten Mappe aus der Reihe „Poems on Linoleum“ setzt sich Franken mit den Nachrichten auseinander, die derzeit keine guten sind. „Für das, was uns an unfassbaren Ereignissen und Prozessen erreicht und zu schaffen macht, versuche ich dort Sprachbilder zu finden, die den Gedanken und Gefühlen Räume mit besonderen Ein- und Ausblicken öffnen“, sagt der Poet.