Ein Trio für die Wehr Klaus Elsmann führt die Feuerwehr in Bedburg-Hau

Ende April steht in der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau ein Führungswechsel an. Stefan Veldmeijer scheidet nach 19 Jahren aus der Leitung der Feuerwehr aus. Als zuletzt im Jahre 2017 für die Dauer von sechs Jahren vom Gemeinderat bestellter Ehrenbeamter endet seine Dienstzeit am 26. April. Mit seinem Abschied rückt der bisherige stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann, an die Spitze der Wehr. Mit dem Führungswechsel wird gleichzeitig auch der Weg frei für einen Generationswechsel im Bereich der stellvertretenden Wehrleitung. Zukünftig wird die Feuerwehr von drei Leitungskräften geführt: Der künftige Wehrleiter Klaus Elsmann wird von Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann und Brandinspektor Tobias Lamers unterstützt. Damit wird erstmalig seit Gründung der Feuerwehr die Verantwortung auf ein Führungstrio übertragen. Begründet wurde dies durch die Mehrbelastung der Führung, die vor allem durch Verwaltungstätigkeiten entsteht. Der Gemeinderat bestellte den Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann zum Wehrleiter und Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann und Brandinspektor Tobias Lamers zu stellvertretenden Wehrleitern.