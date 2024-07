Schulleiter Klaus Colter Emotionaler Abschied an der Willibrordschule in Kleve

Die letzte Schulwoche stand ganz im Zeichen des Abschieds. Bereits am vergangenen Dienstag warteten in zwölf Klassenzimmern Aufgaben auf den Schulleiter, beim einem Exit-Spiel musste er sich aus der Schule befreien. Nur weil er alle Aufgaben – teils mit Hilfe – gelöst hatte, konnte er am Donnerstag an seiner feierlichen Verabschiedung teilnehmen. Und so ertönte zum Auftakt der Feier natürlich der Schulgong in der Sporthalle. Damit endete die Schullaufbahn von Klaus Colter genau dort, wo sie vor 62 Jahren begonnen hat. 1962 war der junge Klaus einer der Erstklässler an der Overbergschule, so hießt Schule in Kellen damals. Am letzten Donnerstag, verließ er sie nach zehn Jahren als ehemaliger Rektor „seiner“ Grundschule.