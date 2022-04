Aktion am Donnerstag : Leser-Sprechstunde zu Kopfschmerzen und Schwindel

Kreis Kleve Schwindel und Kopfschmerzen plagen Millionen Menschen. Bei einer gemeinsamen Telefonaktion des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums und der Rheinischen Post können Leser Chefarzt Klaus-Dieter Willenborg ihre Fragen stellen.

Kopfschmerzen und Schwindel sind in Deutschland weit verbreitet: Beim Hausarzt klagt einer von zehn Patienten über Schwindelgefühle – im Alter sind es noch deutlich mehr. Und sogar 70 Prozent der Deutschen geben in Umfragen an, vorübergehend oder anhaltend Kopfschmerzen zu haben. Echte Volksleiden also, für die es aber Hilfe geben kann, sagt Klaus-Dieter Willenborg, Chefarzt der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie im Marienhospital Kevelaer. In einer Telefonaktion von Rheinischer Post und dem Katholischen Karl-Leisner-Klinikum beantwortet er am Donnerstag, 7. April, ab 17 Uhr die Fragen unserer Leser.