Zahlen verdoppelt Kitas im Kreis Kleve melden mehr Gewalt

Im Kreis Kleve hat sich die Zahl der gemeldeten Gewaltvorfälle in Kindertagesstätten 2023 mehr als verdoppelt. Im vergangenen Jahr wurden im Kreis elf Fälle von körperlichen Übergriffen, Körperverletzung, sexueller Gewalt oder Übergriffen in Kitas an das Landesjugendamt gemeldet. 2022 waren es noch fünf Fälle. Dabei gingen acht Fälle von Kindern aus, drei Übergriffe von Mitarbeitern der Kita. Enorm gestiegen ist zudem die Zahl der gemeldeten Fälle von sogenanntem pädagogischen Fehlverhalten. 2023 gingen beim Landesjugendamt 37 Meldungen ein, 2022 nur zehn.