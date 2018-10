Kita „KiKu’s Wilde 13“ ist neu in Kleve

kleve (RP) Die neu eröffnete Einrichtung KiKu´s Wilde 13 auf der Klever van-den-Bergh-Straße 50 bietet insgesamt bis zu 65 Kindern in drei Gruppen viel Platz zum Spielen, Lernen und Lachen. Das Pädagogen-Team steht für die Kinder, Eltern und interessierte Besucher als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten von 7.30 bis 16.30 Uhr richten sich nach dem Bedarf und der Nachfrage der Eltern. Zudem ist die Kindertagesstätte ganzjährig, auch in den Ferien und an Brückentagen, geöffnet. Nur vom 24. Dezember bis zum 1. Januar ist die Einrichtung geschlossen.

Die KiKu´s Wilde 13 ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen; für die Eltern stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Die ganze Einrichtung wurde kindgerecht erbaut und bedarfsgerecht eingerichtet. Sie besteht nur aus einem Erdgeschoss und ist barrierefrei zugänglich. Jede Gruppe hat ihren eigenen, hell und freundlich eingerichteten Gruppenraum. In den Gruppenräumen spielt sich der Großteil des pädagogischen Alltags mit Freispiel, Mahlzeiten, Morgenkreis und gezielten Angeboten ab. Neben den Gruppenräumen stehen auch Neben- und Intensivräume zur sowie Schlafbereiche zur Verfügung. Die Einrichtung verfügt zudem über einen großzügigen Außenbereich mit zahlreichen Spielgeräten und viel Platz zum Toben und Bobbycarfahren. Gemeinsame regelmäßige Ausflüge in die Natur gehören ebenso zum Kita-Alltag.

Das pädagogische Personal will ie Kinder bei situations- und altersgemäßen Bildungserfahrungen unterstützen. Das geschieht in einem Zusammenspiel der Ideen, Interessen und Forschungsfragen der Kinder und der Anregungen durch die Erzieherin, die die Themen der Kinder aufgreift.

„Im Mittelpunkt unserer Qualitätsüberlegungen steht immer das einzelne Kind“, so die Kita. Die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH sieht sich als Träger von Kindertagesstätten in der besonderen Verantwortung eine gute Qualität der angebotenen Kinderbetreuung herzustellen und zu erhalten.

Die Mahlzeiten in der Kindertagesstätte KiKu´s Wilde 13 sind kindgerecht zubereitet. Es werden überwiegend Produkte in Bio-Qualität verarbeitet. Zudem gibt es täglich frisches Obst, Salat und Gemüse aus überwiegend Bio-Anbau, welches zusätzlich zu den Mahlzeiten gereicht wird. In der Einrichtung wird auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung großen Wert gelegt. Zum Trinken bekommen die Kinder Wasser und ungesüßten Tee.