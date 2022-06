Kita-Förderung : Elisabeth-Kindergarten soll Familienzentrum werden

Kleve Die Kita hat einen hohen Anteil von Transferleistungsempfängern (Hartz IV). Das macht sie aus Sicht der Stadt besonders geeignet für ein Familienzentrum. Die Politik entscheidet am 15. Juni.

Als Familienzentrum infrage kämen nach Ansicht der Stadt die Evangelische Kita an der Böllenstege, die Kita Sonnenblume an der Südstraße, die Kita KiKu´s Wilde 13 an der Johann-Manger-Straße – und eben die Kita St. Elisabeth an der Kasinostraße. Die Stadt hat diese vier Kindertageseinrichtungen, die noch kein Familienzentrum sind, angeschrieben und gefragt, ob ein Interesse für die Umwandlung beziehungsweise den Ausbau besteht. Positive Rückmeldungen kamen allerdings nur von den Trägern für die Kitas St. Elisabeth und KiKu´s Wilde 13.