Kita-Finanzierung Nach AWO-Hilferuf – SPD fordert Konsequenzen

Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider fordert eine bessere Finanzierung der Kindertagesstätten durch die NRW-Landesregierung. „Ansonsten steht das System insgesamt vor dem Kollaps", sagt Schneider. Damit reagiert der SPD-Politiker, der in seiner Fraktion auch für den Kreis Kleve zuständig ist, auf den jüngst publizierten offenen Brief der AWO. Darin erklärte der Kreisverband Kleve, dass er in diesem Jahr keine Praxisstellen für die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher anbietet. Grund dafür ist demnach die angespannte finanzielle Lage im Bereich der Kitas.