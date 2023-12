Ausblick auf 2024 Wie Unternehmer am Niederrhein aufs kommende Jahr blicken

Strukturelle Nachteile am Standort Deutschland machen auch vor dem linken Niederrhein nicht Halt und drücken derzeit die Stimmung – nicht nur in den Unternehmen, sondern auch beim Arbeitgeberverband für die Region. Damit die Unternehmen ihrer Verantwortung für Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie für Investitionen in Innovationen am Standort linker Niederrhein weiterhin gerecht werden können, müssen sie die hierfür erforderlichen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen vorfinden, sagt Kirsten Wittke-Lemm, Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Niederrhein. Sie sieht daher eine klare Aufgabenbeschreibung für das Jahr 2024.