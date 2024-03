Details vorgestellt Zweites Kirschblütenfest in Kleve mit großer Änderung

Mit dem Kirschblütenfest können auch die neuen Bäume gefeiert werden, die vor Kurzem am Kermisdahl gepflanzt werden mussten. Anfang März mussten am Bleichenberg in Kleve sechs japanische Blütenkirschen gefällt werden. Die besonders zur Blütezeit beliebten Bäume waren stark vom Wulstigen Lackporling, einem für Bäume schädlichen Pilz, befallen. An ihrer statt wurden mittlerweile zehn neue Bäume eingepflanzt. Sie sind bereits einige Jahre alt. Es besteht daher auch schon in diesem Jahr die Chance, dass die jungen Bäume gemeinsam mit ihren älteren Nachbarn für eine schöne Kirschblüte am Kermisdahl sorgen.