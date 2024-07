Großaufgebot am Kirmesplatz Warum dutzende Polizeitransporter in Kleve stehen

Was machen die Männer und Frauen in Kleve? Pressesprecher Uwe Eßelborn erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass viele Einsatzkräfte, die für die knapp sechs Wochen andauernden Grenzkontrollen in der Region zusammengezogen wurden, in einem Klever Hotel übernachten – daher die Ansammlung von Transportern mit Blaulicht. „Die Kollegen stammen aus dem gesamten Bundesgebiet“, sagt Eßelborn. Sie werden etwa an den Autobahn-Grenzabschnitten bei Goch und Emmerich eingesetzt.