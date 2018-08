Kirmesfreunde planen Volksfest in Eigenregie

Die Retter der Kirmes in Nütterden

KRANENBURG-NÜTTERDEN Der Interessengemeinschaft „Kirmesfreunde Nütterden“ gehören inzwischen 14 Bürger an. Im vierten Jahr organisieren sie bereits das Volksfest. Werbebanner und aktuelle Neuigkeiten wurden jetzt vorgestellt.

Sie sind die Retter des Volksfestes im Sieben-Quellen-Dorf: Die Interessengemeinschaft „Kirmesfreunde Nütterden.“ Mittlerweile gehören 14 Personen diesem Gremium an, darunter mit Claudia Janßen und Heike Elbers zwei junge Frauen. Inzwischen tagen die „Kirmesfreunde Nütterden“ im vierten Jahr, um einzig und allein die Kirmesveranstaltungen in der Ortschaft attraktiver zu gestalten. Jetzt trafen sich die engagierten Dorfbewohner, um der Öffentlichkeit ein ansprechendes Werbebanner vorzustellen und um über aktuelle Neuigkeiten zum Mitte September anstehenden Kirmesfest zu informieren.

Mit den Kindern sollen auch die Eltern und Großeltern den Weg zum Kirmesplatz finden. Den Kirmesbeschickern werden überdies die Stromkosten und die Standgebühr erlassen. Das Festzelt wird wiederum in der Dorfmitte seinen Platz bekommen. In einer Größe von 15 Meter Breite und 20 Meter Länge steht es auf dem Privatgelände der Familie Beering und dem Beeckschen Weg. Fünf Kirmesbuden, ein Kinderkarussell und ein 18 Meter großes Fahrgestell mit dem Namen „Beachparty“ werden auf dem Platz zwischen der Alten Schule und dem Feuerwehrhaus aufgebaut.

Gerade das Engagement der „Kirmesfreunde Nütterden“, der Standortwechsel und eine Neuausrichtung des Festprogramms sorgten in den letzten Jahren dafür, das traditionelle Heimatfest, dessen Ursprung in der Kirchweihe liegt, neu zu beleben. Seit 2012 gehört Rektor a.D. Paul-Heinz Böhmer (64) zu den Kirmesfreunden. In seiner Eigenschaft als Ortsvorsteher ist er das Bindeglied zwischen den Kirmesfreunden, der Vereinskonferenz und der Verwaltung.