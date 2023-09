Kirmes und Schützenfest Das ist das neue Königspaar in Appeldorn

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Tradition und des Patronats von St. Lambertus: Am Morgen übergeben Max I. Joosten und Julia II. van Gemmern im Rahmen der feierlichen Messe um 10 Uhr die Königsinsignien an das neue Königspaar Roland und Nadja. Beim Schützennachwuchs wechselt die Prinzenkette von Leo Kannenberg zu Lee Packmohr. Anschließend folgen Kranzniederlegung am Ehrenmal, ein Schaufahnenschwenken sowie der Frühschoppen im Festzelt. Um 14 Uhr beginnt dann das alle fünf Jahre stattfindende Kaiserschießen am mobilen Schießstand auf dem Sportplatzgelände mit einem Preisschießen. Im Anschluss ermitteln alle noch lebenden Könige und Königinnen der Bruderschaft ihren neuen Kaiser und damit den Nachfolger für Franz Josef Welles.