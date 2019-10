Kranenburg-Niel : Ingo I. auf dem Thron in Niel

Nieler Kirmes wieder ein Erfolg / Drei Kandidaten traten kämpfen um Königswürde.

Der Tag, an dem in Niel ein neuer König gesucht wurde, startet mit dem Abholen des noch amtierenden Königs Hans Czislinsky. Hauptmann Johannes Keders läutete das Preis- und Königsschießen ein. Die Preise sicherten sich Markus van Haag (Kopf), Marvin Werner (rechter Flügel), Benedikt van Haaren (linker Flügel) und Bernd Vriesen (Stoß). Dann wurde es spannend, galt es doch, einen Nachfolger für König Hans zu finden. Überraschend meldeten sich drei Anwärter, die alle an der selben Straße wohnten. Am Ende eines spannenden Wettkampfs setzte sich Ingo Hunselar gegen Thomas Euwens und Rob van der Zanden durch. Am Tag darauf wurden König Ingo I. und Königin Andrea I. an ihrer Residenz abgeholt. Die Krönung nahm Gildemeister Bernd Vriesen vor.