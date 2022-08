Kult-Kirmes gestartet : Kirmes in Materborn mit Familientag und Feuerwerk

Eršffnung Materborner Kirmes mit Fassanstich und Happy-Hour BM Susanne Siebert mit Dirk Jan§en (Achtung Eszett)nach dem gelungenen Fassanstich Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve-Materborn Die Kult-Kirmes in Materborn ist am Wochenende feierlich eröffnet worden. Was die Besucher am Montag und Dienstag noch erwartet.

(RP) „Für Materborner ist der Montagabend ein zweiter Heiligabend. Da trifft sich alles und jeder“, hatte Schausteller-Chef Dirk Janßen schon im Vorfeld der diesjährigen Kirmes angekündigt. Und bereits am Samstagabend deutete sich an, dass Janßen damit wohl Recht behalten wird. Bei bestem Kirmeswetter wurde eröffnet.

Das traditionelle Dämmerschoppen steht wie gewohnt am Montag auf dem Programm. Ab 20 Uhr spielt die Stimmungsband „Treasure“, die aktuelle Charthits und zeitlose Klassiker im Repertoire hat.