Vier Tage Programm So wird die Kirmes 2024 in Kranenburg

Vorsitzende der Kirmesfreunde ist Josi Kersten. Sie erklärt, warum das viertägige Fest mittlerweile ausgezeichnet gut angenommen wird: „Man muss jedes Jahr etwas Neues anbieten. Immer bei den alten Fahrgeschäften oder Attraktionen bleiben, tut der Veranstaltung nicht gut.“ So steht etwa in diesem Jahr ein Kettenkarussell auf dem Platz. In dem kann man das Volksfest aus der Vogelperspektive betrachten. Drei größere Fahrgeschäfte machen in der Zeit von Freitag, 9. August, bis Montag, 12. August, in Kranenburg Station. 20 Buden werden in Kranenburg aufgestellt. Nicht dabei ist diesmal der Menschenkicker, dafür kann sich jeder beim Bullenreiten beweisen. Was seit Jahren geblieben ist: Sascha Pouwels als Festwirt. Er führt die Kranenburger Gaststätte „Zum Löwen“. Der Preis für 0,2 Liter Bier liegt in diesem Jahr bei 2,50 Euro. Günstiger wird es am Montag, 12. August, ab 18 Uhr. Hier wartet auf Gruppen von zehn Personen ein Fässchen Bier – kostenlos. Dazu spielt auch noch die Band „Moonlights“.