Volksfest : Klever Kirmes: Ab Samstag geht’s rund

Fahrgeschäft mit Kult-Status: Der Breakdancer kommt wieder zur Klever Kirmes. Schnell geht es auch bei vielen weiteren Attraktionen zu. Aber auch für die kleinen Kirmesbesucher wird eine Menge geboten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve 73 Geschäfte warten ab dem 13. Juli auf die Besucher. Für jeden ist etwas dabei, von der dreistöckigen Geisterbahn übers Ponyreiten bis hin zur Über-Kopf-Schleuder. Eingeläutet wird der Rummel mit dem Schützenumzug.

Eines der größten Volksfeste am unteren Niederrhein steht in den Startlöchern: Am Samstag, 13. Juli, beginnt die Klever Kirmes. Neun Tage lang warten 73 Geschäfte auf Besucher aus nah und fern.

Eingeläutet wird die Kirmes mit dem großen Marsch der Schützen durch die Klever City. Der Umzug, der zum 15. Mal stattfindet, setzt sich am Samstag um 14,45 Uhr am Marktplatz Linde in Richtung Innenstadt in Bewegung. Es beteiligen sich elf Schützen- und sechs Musikvereine. Die Königspaare marschieren zur Großen Straße und, musikalisch begleitet vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kleve und vom Spielmannszug Reichswalde, zum Paradeplatz des Museum Haus Koekkoek. Dort erfolgt die Abnahme der Parade; hierzu werden viele Bürger als Zuschauer erwartet. Die Ankunft des gesamten Schützenzugs auf der Festwiese gegenüber dem Kirmesgelände ist gegen 15.30 Uhr geplant.

Info Heute Verlosung: exklusive Kirmestour Was Schausteller-Chef Dirk Janßen lädt 15 RP-Leser zu einem exklusiven Kirmesrundgang ein. Wann Am Mittwoch, 17. Juli, ist um 10.30 Uhr Treffpunkt am Ausschank „Durstlöscher“. Die Tour dauert rund 2,5 Stunden. Wo Janßen nimmt die Gewinner mit zu den unterschiedlichen Geschäften. Die Aussteller erläutern ihre Arbeit, erzählen „aus dem Nähkästchen“ und gewähren Blicke hinter die Kulissen der Fahrgeschäfte. Fragen werden gerne beantwortet. Verlosung Die ersten 15 RP-Leser, die heute in der Zeit von 15 Uhr bis 15.15 Uhr unter Telefon 02821 59831 anrufen, sind dabei.

Dann schlägt die Stunde von Bürgermeisterin Sonja Northing. Sie spricht ihre Grußworte, verteilt die Preise aus dem Stadtpokalschießen und wird anschließend, so gegen 16 Uhr, das erste Fass Bier anstechen. Währenddessen signalisieren Böllerschüsse den Beginn der Kirmes. Es folgen Freibier und die Happy Hour mit vergünstigten Preisen an allen Fahrgeschäften sowie das Schießen um den Bürgermeisterinnenpokal. „Dann werde ich mich bei allen Schaustellern bedanken, dass sie zur Klever Kirmes gekommen sind“, kündigt Northing an.

Gerne wären noch mehr zugelassen worden (es gab 572 Bewerbungen), doch das gibt der Kirmesplatz räumlich einfach nicht her. So besteht der Rummel nun aus sieben Fahrgeschäften, fünf Geschäften für Kinder, drei Spaß- und Unterhaltungsbetrieben, 14 Imbissbuden, sechs Ausschank-Betrieben und 38 sonstigen Ständen.

Ordnungsamtsleiter Ralph van Hoof gab beim Pressegespräch vorab einen kleinen Ausblick, worauf sich die Kirmesbesucher freuen dürfen. Da gibt es das 9-D-Action-Cinema, den Breakdancer (van Hoof: „ein Kultgeschäft“) und den „High Impress“ – eine sich drehende und hoch fahrende Scheibe (van Hoof: „nix für nach der Currywurst“). Zu den weiteren Höhepunkten gehört die Raupe, die mitsamt ihrem Verdeck für nostalgisches Kirmesflair sorgen soll, die „Crazy Mouse“ mit ihren drehenden Gondeln und das Fahrgeschäft „Die Verwandlung“, bei dem die Fahrgäste auf 130 km/h beschleunigt werden und dabei der vierfachen Erdanziehungskraft ausgesetzt sind. Die Geisterbahn (van Hoof: „Zombie-Geschäft“) ist drei Stockwerke hoch. Und das Pony-Karussell (van Hoof: „Die Tiere sehen alle glücklich aus) der Firma Kaiser ist auch wieder mit von der Partie.