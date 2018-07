Kirmes in Kalkar endet am Montagabend mit Feuerwerk

Volksfest : Die neue Kirmes von Kalkar

Bürgermeisterin Britta Schulz beim Fassanstich. ⇥RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

KALKAR Bürgermeisterin Britta Schulz verschüttete bei der offiziellen Eröffnung des Volksfestes auf dem Marktplatz keinen einzigen Tropfen Freibier. Am Montagabend endet die Kirmes mit dem großen Feuerwerk der Schausteller.

Von Monika Hartjes

Sechs kurze gezielte Schläge – und der Zapfhahn saß an der richtigen Stelle. Ohne auch nur einen Tropfen aus dem 10-Liter-Bierfass zu verschütten, bewältigte Bürgermeisterin Britta Schulz den Fassanstich zur offiziellen Kirmeseröffnung auf dem Marktplatz. Sie zapfte das Bier mit musikalischer Unterstützung des Bundestambourcorps Hönnepel in Gläser und verteilte diese an die Besucher. Dazu gab es leckere Schnittchen.

„Ich begrüße alle zur Kalkarer Kirmes 2018“, sagte sie und stellte fest, dass die rund zwei Dutzend Musiker in der Überzahl waren. Das sollte den Bürgern zu denken geben, meinte sie. Aber das werde sich wohl am späteren Abend, wenn die Temperaturen angenehmer würden, ändern. Auch in der Kirmesorganisation habe sich etwas geändert. „Verwaltung, Schausteller und die Schützen haben sich zusammengesetzt und beraten. Die Schützen haben den Platz vor dem Rathaus für ein neues großes Fahrgeschäft freigemacht. Wollen wir hoffen, dass es uns nach vorne bringt. Wir wollen Kalkar lebendig erhalten“, sagte die Bürgermeisterin. Britta Schulz wünschte den Besuchern vergnügliche und den Schaustellern erfolgreiche Kirmestage und den Schützen beides.

Eine Stunde vor Eröffnung der Kirmes war es noch sehr ruhig. Tamara Simon, Ehemann Justin und ihr Bruder Mike probierten das neue Disco-Dance-Fahrgeschäft gleich aus. Eine Sitzreihe mit 22 Plätzen dreht sich um eine Achse und zwischendurch gibt es eine überraschende Kühlung durch Wassernebel und -dusche. Oben – so in sechs/sieben Metern Höhe – hat man einen schönen Ausblick auf die Kirmes. Ziemlich nass kam das Trio wieder heraus. „Das war gut, genau das Richtige für das heiße Wetter“, lachte Justin Simon.

Im Kassenhäuschen saßen Wesley und Marlon Smikalla aus Dortmund. „Wir waren mit unserem Fahrgeschäft bereits in Weeze, Uedem und Goch. In Kalkar sind wir zum ersten Mal“, erzählten sie. „Das Fahrgeschäft ist für die ganze Familie mit Kindern ab acht Jahre geeignet. Man hat die ganze Zeit Bauchkribbeln.“

Wie sie mit der Hitze klarkommen? „Viel trinken und glücklicherweise haben wir hier eine Klimaanlage“, sagte Wesley, der die Fahrt live kommentierte. „Wollt Ihr noch einmal?“ fragte er die Mitfahrer, denen Fahrt und Dusche sichtlich Spaß machte. Wegen des Wetters war am Nachmittag kaum etwas los. „Einige kamen und kauften sich in der ‚Happy Hour’ Chips zum ermäßigten Preis. Die werden wohl heute Abend wiederkommen“, sagte Smikalla.

Das Angebot an Geschäften ist durchaus auch abwechslungsreich. Am meisten los war bei den Autoselbstfahrern und der „Raupe“, wo sich vor allem Jugendliche tummelten. Eine Fahrt im Autoscooter kostet drei Euro. „Die Preise sind in den letzten fünf Jahren stabil geblieben“, sagte ein Mitarbeiter. Für die jüngeren Besucher gab es ein Flugzeugkarussell und ein Karussell mit Western-Kutsche, Pferd, Motorrad, Rakete und Feuerwehr. Außerdem stand dort eine Schießbude und das traditionelle Büchsen- und Pfeilwerfen wurde auch angeboten. Beim Entenangeln gab es Rabatt: Zwölf Mal Angeln kosteten 3,50 Euro, 36 Mal nur acht Euro. Ein kleiner Junge versuchte sein Glück und „erangelte“ 20 Punkte. Dafür durfte er sich ein kleines Spielzeug aussuchen. „Nach 17 Jahren bin ich mal wieder hier, zuletzt war ich im Jahr 2000 und 2001 in Kalkar“, erzählte Inhaber Roman Haid, der aus Rheinberg kommt. „Ich mag die Städte am Niederrhein mit ihrem dörflichen Charakter.“

Auch das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen. Am Getränkestand „Bauernschänke“ trafen sich Freunde und Kollegen zum gemütlichen Plausch beim kühlen Kirmesbier. Es gab Pommes mit Currywurst, Bratfischbrötchen und Schaschlik. Fehlen durften natürlich auch nicht Popkorn, Paradiesäpfel, gebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen mit der Aufschrift: „Du bist mein Herz“ oder „Der lieben Oma“. Am Abend fand im großen Festzelt „Smettis Vinyl-Party“ statt unter dem Motto „Smetti spielt Euer Lieblingslied“.