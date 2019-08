Schützen laden ein : Freitag startet die Kirmes in Huisberden

Huisberden Vier prall gefüllte Kirmestage warten auf die Huisberdener und ihren neuen König Falk Hollands.

Diesen Ehrenplatz in der Vereinsgeschichte errang er beim Königschießen im Vereinslokal „Zur alten Schule“ in Huisberden. Unter reger Teilnahme der Schützen und bei starker Konkurrenz gelang es ihm, den letzten und entscheidenden Schuss auf den schon arg zerrupften Adler abzugeben.

Die weiteren Preise des Königsschießens gingen an Peter Tönissen für den Kopf sowie an Willi Schoofs und Melanie Bergevoet für die beiden Flügel.

Bevor es aber ins Jubiläumsjahr geht, gilt es erst einmal die diesjährige Kirmes ganz traditionell feiern. Vier prall gefüllte Kirmestage warten auf die Huisberdener und ihren neuen König. Los geht’s am Freitag, 30. August, mit der Disco und dem Team „Twilight-Fever“, ab 18 Uhr als Kinderdisco mit freiem Eintritt und ab 20 Uhr als Kirmes-Disco der Jungschützen. Am Samstag ab 14.30 Uhr findet am und im Festzelt gegenüber der Kirche ein Kinderfest mit vielen Spielen, Kaffee und Kuchen für große und kleine Gäste statt. Am Samstag Abend ab 20 Uhr tanzt dann ganz Huisberden „op kölsche Tön“ mit „Twilight-Fever“ in ein langes Kirmeswochenende, Wie schon in den letzten Jahren erwartet der BSV hier einen regen Andrang.