Demo in Düsseldorf geplant Kitas im Kreis Kleve warnen vor noch mehr Personal-Ausfällen

Im Kirchenkreis betreiben die Evangelischen Kirchengemeinden Geldern, Goch, Issum, Kevelaer, Kleve und Xanten-Mörmter insgesamt sechs eigene Kindertagesstätten. Die jüngst beschlossenen Tarifsteigerungen wirken sich unmittelbar auf die Träger aus. Nach Vorgabe des KiBiz werden die Vergütungspauschalen, welche Kita-Träger wie die Kirchengemeinden erhalten, erst 18 Monate später angepasst. In der Zwischenzeit müssen die Kirchengemeinden als Träger in Vorleistung gehen. Die nun von der NRW-Landesregierung vorgestellte Einmalhilfe von 100 Millionen Euro für freie Träger landesweit sieht die Kita-Fachberaterin als „Tropfen auf den heißen Stein“. Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe als Interessenvertretung der evangelischen KiTa-Träger hat ausgerechnet, dass davon in der einzelnen Einrichtung durchschnittlich 12.000 Euro ankommen. Landesweit würden allerdings rund 250 Millionen als Einmalhilfe allein für die evangelischen KiTas benötigt – andere freie Träger sind in ähnlicher Weise betroffen. Die Freie Wohlfahrtspflege NRW startet deswegen am Donnerstag, 19. Oktober, die Kampagne „NRW bleib sozial!“ mit einer Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf.