Glauben im Kreis Kleve : Austritte im Kirchenkreis steigen in 2019 weiter an

Austritte im Kirchenkreis steigen in 2019 weiter an

Kreis Kleve Zwar liegen die Austrittszahlen im Vergleich zum Vorjahr in den 20 Kirchengemeinden noch unter dem bundesweiten Rückgang. Dennoch haben fast 30 Prozent der hiesigen Mitglieder der ev. Kirche den Rücken gekehrt.

Im vergangenen Jahr verlor die evangelische Kirche in Deutschland prozentual mehr Gemeindeglieder als es in den Vorjahren der Fall gewesen ist. Einen konkreten Grund gibt es dafür nicht. „Jeder einzelne Austritt ist bedauernswert. Ohne Menschen den Austritt selbst vorwerfen zu wollen, von den Gründen hören Kirchengemeinden leider selten etwas“, sagt Superintendent Hans-Joachim Wefers. Denn nur wer die Kritik kennt, kann darauf reagieren. In den kommenden zwei Jahren will die EKD daher weitere Reformen diskutieren und zudem zwölf Millionen Euro in sogenannte „Erprobungsräume“ investieren – Projekte, mit denen sie Menschen ansprechen will, die selten Kontakt zur Kirche haben.