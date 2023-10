Demo in Düsseldorf geplant Kitas im Kreis Kleve warnen vor noch mehr Personal-Ausfällen

Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe als Interessenvertretung der evangelischen KiTa-Träger hat ausgerechnet, dass davon in der einzelnen Einrichtung durchschnittlich 12.000 Euro ankommen. Landesweit würden allerdings rund 250 Millionen als Einmalhilfe allein für die evangelischen KiTas benötigt – andere freie Träger sind in ähnlicher Weise betroffen. Die Freie Wohlfahrtspflege NRW startet deswegen am Donnerstag, 19. Oktober, die Kampagne „NRW bleib sozial!“ mit einer Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf.