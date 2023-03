Vorstellungen abgebrochen Besucher randalieren in Kinos in Kleve und Essen

Bereits im vergangenen Jahr gab einen ähnlichen Trend in deutschen Kinos. Dieser begann mit dem damals neu erschienenen Film „ „Minions – Auf der Suche nach dem Miniboss“. Die gelben Latzhosenträger erfreuten sich vor allem bei Familien und jüngeren Menschen großer Beliebtheit. Der Tiktok-Trend „Gentleminions“ verdarb aber im August 2022 einigen Besuchern und Kinomitarbeitern den Kinospaß. Auf dem sozialen Netzwerk Tiktok fanden sich damals zahlreiche Videos zum Trend „Gentleminions“. Der Ablauf war dabei sehr einfach: Große Gruppen von Teenagern, die sich selbst als „The Gentleminions“ bezeichneten, zogen sich feine Anzüge an und besuchten die Kinovorstellung mit dem Minions-Film. Oft saßen diese mit gespreizten Fingern (die charakteristische Geste des Superschurken Gru) in den Sälen. Später posteten sie einzelne Momente ihres Kinobesuchs auf Tiktok. Im Hintergrund lief dabei oft der Song „Rich Minion“ des Rappers Yeat, der auch Teil des Film-Soundtracks ist. Mittlerweile gibt es „Gentleminions“ auf der ganzen Welt zu sehen, doch begonnen hatte der Trend in Australien.