Tichelpark Cinemas Kleve : „Wir sehen uns als Begegnungstätte“

Kleve Reinhard Berens blickt auf das Kinojahr 2019 zurück. Die Lichtspielhäuser haben es aktuell nicht leicht.

Denn 2018 war, so der Betriebsleiter der Tichelpark Cinemas, „ein katastrophales Jahr“ für die Kinobranche, die damit „in ein tiefes Loch gefallen“ ist. Die Gründe sind vielfältig: Die Zunahme an Streaming-Angeboten, der ungewöhnlich heiße Sommer und Filme, die schlicht nicht genügend Besucher in die Kinos lockten. Letzteres war im vergangenen Jahr nicht der Fall und brachte so einen Aufschwung.

Daher bleibt das Konzept der Kinos vorerst bestehen, wenngleich immer innovative Veranstaltungen in Planung sind – etwa die Wiederholung von „Movies and More“, wo sich das Kinofoyer in einen Veranstaltungsort der besonderen Art verwandelt. Berens sieht das Kino als einen Ort, für den das heimische Sofa verlassen wird, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, „ein Ort, an dem etwas analog passiert“, als „Ort, wo man etwas erlebt“. „Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleiben kann.“