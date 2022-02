Mitarbeiter wieder an Bord : Kino Kleve öffnet wieder die Abendkasse

Das Klever Kino im Tichelpark. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Weil zu viele Mitarbeiter in Quarantäne mussten, hatte die Tichelpark-Cinmas die Kasse im Foyer geschlossen. Jetzt sind wieder die meisten an Bord und Kino-Karten können auch an der Abendkasse gelöst werden.

(mgr) Gute Nachrichten aus den Klever Tichelpark-Cinemas: Die Mitarbeiter sind fast alle wieder genesen und die Kinokassen sind geöffnet, so dass auch wieder Tickets „analog“ vor Ort und nicht nur ausschließlich im Internet gelöst werden können. Das bestätigte das Kino am Sonntag, 6. Februar. „Unser Team ist fast wieder vollständig und hochmotiviert“, meldet das Kino. Tickets und Gutscheine seien ab sofort wieder vor Ort erhältlich.

Weil ein großer Teil der festangestellten Kino-Mitarbeiter wegen Verdachts auf eine Omikron-Infektion in Corona-Quarantäne musste, konnten bis jetzt Tickets für die Filme im Klever Kino nur noch online gebucht werden. Das hatte allerdings den Vorteil, dass man direkt auch den passenden Sitzplatz aussuchen konnte.

