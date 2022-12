Stirb langsam, Avatar und Co. Warum wir es bei den Weihnachtsfilmen gerne krachen lassen

Wobei gerade Avatar einerseits in Traumwelten entführt, andererseits aber auch die ganze reale Problematik von Kino und Filmverleih aufzeigt: „Disney verlangt als Verleih 55 Prozent vom Eintrittspreis. Deshalb müssten wir den Preis pro Karte eigentlich deutlich erhöhen. Das passiert andernorts auch: Bei uns kostet der große 3D-Film dasselbe, wie der 2D-Film. Um 16 Uhr zehn Euro und ab 20 Uhr zwölf Euro. In Köln verlangen die Kinos 14 bis 15 Euro, in Stuttgart gibt es sogar Häuser, die nehmen 19,50 Euro für den Film“, sagt Berens. In Kleve setze man letztlich auf das selbst gemachte Popcorn und habe aber auch das Glück, dass die Energiepreise aufgrund der Verträge mit den Stadtwerken nicht so auf die Kosten durchschlagen.