Klever Kino : „Niederländer haben uns sehr geholfen“

Mit Corona brachen die Besucherzahlen in den Klever Tichelpark-Kinos um 40 bis 45 Prozent ein. Hoffnungen liegen bei Reinhard Berens jetzt auf möglichen Lockerungen – und dem neuen Batman. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Nachbarn als neue Kunden in der Krise, James Bond und Spiderman halfen dem Kino aus dem Corona-Tief. Im März soll Batman bessere Besucherzahlen bringen. Im Tichelpark wird erneut investiert.

Die Niederländer kommen nicht mehr. Seit im Nachbarland die Kinos wieder geöffnet haben, müssen sie nicht mehr von Arnheim oder Nimwegen über die Grenze fahren, um auf großer Leinwand zu sehen, dass Bond keine Zeit zu sterben hat oder um beim letzten Teil der Jon-Watts-Trilogie über Spiderman der Realität zu entfliehen. Raus aus den Corona-Maßnahmen, hinein in das Superhelden-Universum.

Die Corona-Maßnahmen im Nachbarland wurden inzwischen so weit gelockert, dass die Cineasten von der anderen Seite der Grenze wieder zuhause ihre Filme sehen können. Und doch: Die Niederländer, Bond und Spiderman sorgten für die Umsätze, die das Kino braucht, um aus dem Loch nach der Krise während der Corona-Lockdowns herauszukommen. Das Überleben der Kino-Schließung in den Lockdowns war vor allem durch die staatlichen Corona-Zuschüsse gesichert, sagt der Geschäftsführer der Klever Tichelpak-Cinemas, Reinhard Berens. Denn: „Keine Besucher, keine Umsätze“.

Lobend fügt Berens an, dass die versprochenen Zuschüsse des Staates pünktlich gekommen seien und das Überleben der Branche gesichert haben. Von den zusätzlichen Einnahmen durch die Niederländer haben allerdings nur die Kinos in Kleve und Bocholt profitiert. „In unseren Häusern in Geldern, Kempen oder Mönchengladbach haben wir davon nichts bemerkt“, sagt der Kino-Geschäftsführer.

Mit Corona brachen die Besucherzahlen in den Klever Kinos um 40 bis 45 Prozent im Vergleich zum erfolgreichen Jahr 2019 ein, sagt Berens. Und auch, als das Land lockerte und die Lichtspielhäuser wieder öffnen durften, blieben die Besucher vergleichsweise verhalten. Viele Verleiher hielten zudem ihre Filme zurück. So wie Bond, der – mehrfach verschoben – dann doch irgendwie fehl am Platze erschien mit seiner neuen Interpretation des Agenten-Helden, als er endlich in die Kinos kam. Spiderman zog dann wieder ordentlich Besucher – auch wenn die Zahlen wegen der Corona-Hygiene-Maßnahmen beschränkt blieben: In die acht Säle im Klever Kino dürfen derzeit insgesamt 500 Besucher, wenn sie denn kommen. Zum Vergleich: Das große Kino 1 fasst alleine 400 Besucher.

„Die Niederländer haben in den vergangenen Wochen schon für Umsätze gesorgt, die uns sehr geholfen haben“, sagt Berens. Schnell hatte er erkannt, dass sich auf der anderen Seite der Grenze herumgesprochen hatte, dass in Klever Filme in Originalsprache angeboten werden. Ursprünglich war das als Angebot an die internationalen Studierenden der Hochschule Rhein-Waal gedacht. Mit Blick auf die geschlossenen Kinos in den Niederlanden wurde das Angebot dann deutlich erweitert.

„Das Angebot werden wir jetzt wieder auf das Studentenangebot zurückfahren und uns auf den deutschen Markt konzentrieren“, sagt Berens. Zwar gebe es inzwischen genügend Filme, die für entsprechende Umsätze sorgen, wie die gut laufende Komödie „Wunderschön“ von Caroline Herfurth. Aber im Grunde hofft die Branche auf den nächsten klassischen Blockbuster „Batman“, der im März startet und wieder deutlich mehr Besucher bringen soll.

Hoffnungen liegen auch auf der nächsten Konferenz der Ministerpräsidenten und daraus folgende mögliche Lockerungen der Hygiene-Konzepte. Denn auch wenn die Verleiher wieder Filme in die Kinos bringen – noch immer reagieren viele Kino-Freunde sehr verhalten.