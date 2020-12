In Corona-Zeiten : Klever Kino bietet Popcorn und Nachos zum Mitnehmen

Reinhard Berens im Hintergrund und seine Mitarbeiter Anke Kraft und Michael Roettges mit Knabberangeboten und Kino-Gutschein Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Kinos bleiben vorerst weiter geschlossen und ein Ende der Maßnahmen ist noch nicht in Sicht. Den Kopf will man in Kleve aber trotzdem nicht in den Sand stecken: Popcorn und Nachos gibt es jetzt auch fürs Sofa zu Hause.

„Wir zuversichtlich und freuen uns auf ein tolles Kinojahr 2021“, sagt Reinhard Berens. Neben dem Wunsch, endlich wieder Filme auf der Großleinwand gucken zu können, seien die Betreiber zuletzt auch immer wieder darauf angesprochen worden, ob man nicht wenigstens vorbeikommen und Popcorn kaufen könne.

„Eine kurze Anfrage beim zuständigen Ordnungsamt der Stadt Kleve ergab, dass einem Außer-Haus-Verkauf nichts entgegensteht“, sagt Berens. Zunächst bis zum 23. Dezember besteht nun täglich von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit, neben dem frisch zubereiteten Popcorn auch Nachos mit Käse- oder Salsasauce mitzunehmen.

Im Kino gibt es übrigens auch weiterhin Gutscheine, die auch als Geschenk für den Nikolaus oder das Weihnachtsfest geeignet sind. Denn ganz gleich, wann das Kino wieder öffnet: Ein Verfallsdatum haben die Gutscheine nicht.

(lukra)