Aktionen im Frühling Kindertrödelmarkt im Klever Tiergarten

Schon seit vielen Jahren gehört der Kindertrödelmarkt „Tier und Trödel“ und den beliebtesten Veranstaltungen im Tiergarten Kleve. Für die Neuauflage am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr gibt es noch freie Standplätze, die man einfach per E-Mail an info@tiergarten-kleve.de reservieren kann (Anmeldeschluss: 2. Mai). Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren können an diesem Tag nach Herzenslust ihr altes Spielzeug und sonstige Schätze feilbieten. Die Standgebühr für einen drei-Meter-Stand beträgt 7,50 Euro und beinhaltet den Eintritt für den jugendlichen Aussteller. Begleitende Eltern (bei Kindern unter 14 Jahren ist eine Begleitperson zwingend erforderlich), Großeltern, Geschwister und Freunde bezahlen den normalen Eintritt.