Kleve : Der Kinderschutzbund feiert Jubiläum

Kleve Zum 40-jährigen Bestehen finanziert die Ortsgruppe ein Theaterprojekt für Schulen der Stadt Kleve. Damit möchte der Kinderschutzbund auf eines der aktuell zwei Schwerpunktthemen in seiner Arbeit aufmerksam machen.

„Wir wollen das Thema ‚Kinderrecht’ in das Bewusstein von Kindern und Jugendlichen rücken“, sagt Bernd Heisterkamp, Zweiter Vorsitzender der Ortsgruppe. Dem soll mit einem Theaterprojekt nachgegangen werden: „Alles, was recht ist“ heißt das interaktive Stück, das eine Stuttgarter Theatergruppe für Klever Grundschulen entwickelt hat und auch dort aufführt – auf Kosten des Kinderschutzbundes. Im Klassenverband wird das Stück dann nachbereitet, ebenfalls mit Beteiligung des KSB. Die erste Aufführung im Pilotprojekt stieß bereits „auf große Zustimmung“ seitens der Schüler und der Lehrer, so die Ortsgruppe. Weitere Auftritte sollen folgen. Dazu sucht der KSB Kleve aktuell noch interessierte Grundschulen, die das Thema „Kinderrechte“ auf diese Weise thematisieren wollen. Die Kosten übernimmt der Kinderschutzbund, Vorbereitung und Durchführung erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen. Für weiterführunde Schulen ist ein vergleichbares Projekt in Planung. Das entsprechende Stück schreibt Harald Kleinecke vom „Theater im Fluss“. Erste Aufführungen sind für Herbst geplant.