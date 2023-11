Kinderorchester NRW in Kleve Regenschirme und das „eiskalte Händchen“

Nach diesem Auftakt hatten die Musiker das erfreulich junge Publikum in der rappelvollen Stadthalle am Haken. Die neun Gesangssolisten – acht weiblich, einer männlich – strahlten eine Professionalität und Bühnenpräsenz aus, die man nur bewundern konnte. In Klassikern wie „I’m singing in the rain“ (mit bunten Regenschirmen als Requisiten), „Somewhere over the rainbow“ oder „Beauty and the beast“ bewährten sich ihre glasklaren Stimmen sowohl solistisch als auch im Ensembleklang. Tatsächlich wurden Melody Schneider (mit zwölf Jahren das jüngste Ensemblemitglied), Salome Wendeberg, Miriam Stjepic, Mariella Strack, Valérie Ironside, Leonie Vicariesmann, Enna Haskert, Helen Bialonski und Kai Grenz extra für das Projekt mit dem KIO gecastet. Eine Premiere nicht nur für sie, sondern auch für das Orchester aus 10- bis 14-Jährigen, das die Sängerinnen unter Dirigent György Mészáros versiert und aufmerksam begleitete.