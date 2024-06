„Die Situation ist eigentlich nicht mehr tragbar“ Unruhe rund um möglichen Neubau der Klever Kinderklinik

Kleve · In der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin herrscht Modernisierungsstau, schildern Mitarbeiter. Auch Chefarzt Jochen Rübo sorgt sich um die Klinik. In einem internen Brief mahnt er eine verlässliche Zukunftsplanung an. Was ist da los?

03.06.2024 , 13:39 Uhr

Die Kinderklinik ist seit 50 Jahren im Rochushaus des Klever Krankenhauses untergebracht. Die Bausubstanz ist mittlerweile nicht mehr die beste. Foto: Markus van Offern (mvo)