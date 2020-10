Prädikat : Kinderklinik in Kleve trägt jetzt das Gütesiegel „Ausgezeichnet“

Kinderklinik in Kleve trägt jetzt das Gütesiegel „Ausgezeichnet“

Kleve Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums im Kreis Kleve wurde von Gesellschaft für Kinderkrankenhäuser ausgezeichnet.

(RP) Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums trägt ab sofort das Qualitätssiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder 2020-2021“. Die von der Gesellschaft für Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD) vergebene Auszeichnung bestätige die hohe Qualität des St.-Antonius-Hospitals in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen, sie ist zwei Jahre gültig, schreibt Krankenhaus-Sprecher Christian Weßels.

„Kein anderes Fachgebiet der Medizin deckt ein so breites Spektrum ab wie die Kinder- und Jugendmedizin“, sagt Dr. Jochen Rübo, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendmedizin im St.-Antonius-Hospital Kleve. „Deshalb haben wir höchste Ansprüche an die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Das Behandlungsangebot muss immer die ganze Familie in den Blick nehmen, eine kindgerechte Behandlung ermöglichen und eine psychosoziale Unterstützung einschließen.“