Pädagogischer Schwerpunkt Kalkarer Kindergarten ist Literatur-Kita

„Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“ – mit diesem Zitat der weltbekannten schwedischen Kinder- und Jugendbuchautorin Astrid Lindgren (1907-2002) überschreibt der Kalkarer Kindergarten „Abenteuerland“ seinen literaturpädagogischen Schwerpunkt. „Vorlesen, Erzählen oder das Nachspielen von Geschichten – das alles ist einfach ganz wichtig bei der Sprachentwicklung von Kindern“, erklärt die Leiterin der Kalkarer Kita, Nicole Winhuysen. Sie selbst sei begeistert von Büchern und habe das Konzept „Literaturkita“ beim Jugendhof Vlotho des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) entdeckt. „Literaturkita“ ist eine Zertifizierung des LWL. Um diese zu bekommen, muss eine Kindertageseinrichtung bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Die Erzieherinnen müssen beim LWL mehrere Fortbildungen zum Thema Literaturpädagogik besuchen, der Schwerpunkt muss im Konzept der Einrichtung verankert sein, eine Kooperation mit einer Bücherei und die ausdrückliche Zusammenarbeit mit den Eltern über dieses Thema sollte klar definiert und praktiziert werden. Nicht zuletzt sollte die Kita eine reichhaltige Auswahl von Bilderbüchern bereithalten. Der Kindergarten „Abenteuerland“ hat all diese Bedingungen erfüllt und ist nun als erste Kita im Kreis Kleve zur „Literaturkita“ zertifiziert worden. Die Einrichtung, die in vier Gruppen 78 Kinder betreut, ist erst im vergangenen August in den Neubau an der Talstraße eingezogen. Große, helle Räume und geräumige Flure bieten den Kindern viel Platz. Ein gemütlich eingerichteter Raum, die „Bücherei“, ist der passende Ort für das Vorlesen, das Anschauen der Bilderbücher und besondere Bücher- und Vorlese-Tage. Zum Beispiel gibt es Schattenspiele oder Besuche der Lesepatin aus der Kalkarer Bücherei, mit der der Kindergarten kooperiert. Regelmäßig gehen die Erzieherinnen mit den Kindern in diese öffentliche Bücherei, wo sie sich Bücher ausleihen dürfen für zu Hause. Besonders beliebt bei den Kindern ist das „Kamishibai“, ein kleines Erzähltheater, das genutzt wird, um mit Kindern zusammen eine eigene Geschichte zu erfinden. Man öffnet zwei Holztüren, dahinter ist ein Theatervorhang zu sehen. Wenn der „geöffnet“ ist, schiebt man Blätter hinein, auf denen Gegenstände, Tiere und/oder Menschen abgebildet sind, aber noch nicht im Zusammenhang miteinander. „Die Kinder schauen und können selbst etwas dazu erzählen, wir erfinden zusammen mit ihnen eine Geschichte, das machen die Kinder total gerne“, berichtet die Kita-Leiterin. Selbst etwas erzählen, in Rollen schlüpfen, etwas wiedererkennen und benennen, das alles fördere die Sprachentwicklung aber auch die Persönlichkeit. „Es ist uns auch wichtig, die Eltern mit einzubeziehen. Regelmäßig tauschen wir Buchtipps mit ihnen aus und machen Elternabende speziell zum Thema Vorlesen“, berichtet Winhuysen. Im Eingangsbereich der Kita steht ein Bücherregal mit Lektüren für die Eltern, Romane, Krimis, Kochbücher. „Hier kann man leihen, Bücher spenden, lesen und sich austauschen“, sagt sie. Buchspenden für die Bücherei der Kinder seien ebenfalls willkommen. Zwar gebe es ein mit dem Träger der Kita fest vereinbartes Budget für die regelmäßige Anschaffung von neuen „Wunschbüchern“, gerne nehme man aber auch Bilderbücher von Familien, deren Kinder der Bilderbuch-Zeit „entwachsen“ seien. Zu den Aktionen rund um Buch und Lesen gehört auch der regelmäßige Besuch von Grundschulkindern, die den „Kleinen“ etwas vorlesen. Weiter werden szenische Lesungen veranstaltet, zuletzt mit dem Theaterpädagogen und Schauspieler Dominik Meurer, der den Kindern „Die kleine Rennmaus und ihr Zauberhaus“ mitbrachte. Und dann gibt es noch „Alex vom Reuterberg“, das ist ein zum „Lesehund“ ausgebildeter Kita-Hund. „Wir haben auch einen Schwerpunkt ‚tiergestützte Pädagogik‘“, erklärt Winhuysen. Alex liege zum Beispiel während des Vorlesens auf einer Matte. „Zusammen mit dem Hund verfolgen die Kinder die Geschichten aufmerksamer und behalten sie besser, dazu gibt es bereits mehrere Studien“, sagt die Erzieherin. Und wenn ein Buch mal kaputt geht, lernen die Kinder, wie man es wieder „heil“ macht, denn die Erzieherinnen des Abenteuerlands haben hierfür ein spezielles „Bücherkrankenhaus“ eingerichtet. Alles, was man dazu braucht, befindet sich ebenfalls in der „Bücherei“.