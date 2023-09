Gelebte Inklusion in Kalkar Wie Hanna trotz Behinderung zum Kita-Team gehört

Schule, Praktikum, Ausbildung, erste Stelle – das ist der klassische Weg, den viele junge Leute beschreiten, um irgendwann auf eigenen Füßen zu stehen. Das waren auch die Stationen der 20-jährigen Hanna Wiese aus Kalkar, aber selbstverständlich war an dieser lehrbuchhaften Abfolge der Ereignisse nichts. Denn Hanna hat einen anderen Hintergrund als die meisten Gleichaltrigen: Die junge Frau hat eine geistige und auch leichte körperliche Behinderung. Sie hat die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bedburg-Hau besucht und war danach zur Berufsvorbereitung in einer Werkstatt der Lebenshilfe. Die wird sie aber in Kürze verlassen, um eine Stelle im inklusiven Kindergarten „Eulenspiegel“ in Kalkar anzutreten. Dass dies gelingen kann, daran haben ihre Eltern, die Leitung des Elterninitiativkindergartens und noch einige andere Menschen mitgewirkt. Weil sie Inklusion ernst nehmen und finden, dass Hanna eine ganze Menge leisten kann.