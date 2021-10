Kindergarten : Von der Verwahrschule zur modernen Kita

Kalkar Schon seit 125 Jahren gibt es an der Schlossstraße in Grieth einen Kindergarten. Er wurde vielfach umgebaut, 1994 komplett neu errichtet, vor einigen Jahren wurde daran noch einmal angebaut.

(RP) Die Schlossstraße Nummer 34 beherbergt seit langer Zeit den Griether Kindergarten – wenn auch in sehr unterschiedlichen Räumlichkeiten. Am 4. März 1896 hatte die Kirchengemeinde von den Erben des Fabrikarbeiters Hermann Baumann das Haus Nr. 34 gekauft. Nach den notwendigen Umbauarbeiten konnten die Schwestern der göttlichen Vorsehung im Juni desselben Jahres eine sogenannte Verwahrschule eröffnen. Das war also vor 125 Jahren – ein Anlass, zurückzublicken und ein wenig zu feiern.