Ehrenamt : Kinderfeuerwehr Kalkar hilft Flutopfern

Kalkar Im Gepäck hatten die Ehrenamtler und deren Nachwuchsorganisation unter anderem eine Gulaschkanone, aus der vor Ort im Rahmen des dortigen Nikolausmarktes 250 Liter Erbsensuppe gekocht werden sollte.

Damit hatten die Helfer vom Niederrhein offensichtlich ins Schwarze getroffen, das Angebot auf dem Nikolausmarkt kam ausgezeichnet an. Zudem verteilte die Kalkarer Kinderfeuerwehr an die gleichaltrigen Dernauer Kinder Schoko-Nikoläuse und weitere kleine Geschenke.

Müde von den zahlreichen Eindrücken aus dem Ahrtal traten die Ehrenamtler am späten Abend die Heimreise an und trafen gegen ein Uhr in der Nacht wieder in dem heimischen Schifferort ein. Übrigens: Derzeit bereitet die Feuerwehr einen weiteren Betrag vor, der an die Fluthilfe vor Ort gespendet werden soll.