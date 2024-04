Mit Kinderbuchautor Guido Kasmann Das war das Leseprojekt an der Willibrordschule in Kellen

In der Willibrordschule in Kellen hat in dieser Woche wieder das Projekt „Für Bücherwürmer und Leseratten“ stattgefunden. Drei Tage lang drehte sich in der Grundschule alles um das Lesen. Drei Tage lang gab es projektorientierten Unterricht, und als Highlight für die Dritt- und Viertklässler hatte Schulleiter Klaus Colter in diesem Jahr einen besonderen Gast gewinnen können: den Kinderbuchautor Guido Kasmann.